На Одещині затримали колаборанта з Херсона

Після деокупації зрадник втік в Одеську область

За підозрою у колабораційній діяльності з ворогом було затримано мешканця Херсона. Після окупації міста чоловік перейшов на бік рф й добровільно працював на незаконно створеній "ИК "Северная исправительная колония (№90)".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Робота підозрюваного полягала в забезпеченні охорони приміщень та периметру колонії, виконанні злочинних наказів окупантів та порушенні правових норм поводження з в'язнями. За цю "службу" чоловік отримував платню у рублях.

Кар’єрний шлях був недовгий. Підозрюваний був затриманий в одному з сіл на Одещині, куди той втік під час наступу українських захисників на Півдні України.

Яке покарання чекає на колаборанта

Підозрюваному було пред'явлено обвинувачення за ч. 7 ст. 111-1 КК України та обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави. Такі дії караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Прихильники "руського миру"

Приморський районний суд Одеси заочно засудив бойовика терористичної організації "днр". Уродженець Одещини під позивним "Гуд" у травні 2014 році з особистих ідеологічних переконань добровільно приєднався до ворога.

Також українська Служба безпеки затримала в Одесі поплічника російської агресії, який збирав і передавав інформацію про розташування військових об'єктів та коригував ракетні удари по місту. За даними слідства, злочинець працював на російську розвідку, отримуючи від неї завдання.