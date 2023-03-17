В Одесской области задержали коллаборанта из Херсона

После деоккупации предатель скрылся в Одесской области

По подозрению в коллаборационной деятельности с врагом был задержан житель Херсона. После оккупации города, мужчина перешел на сторону россии и добровольно работал на незаконно созданной "ИК "Северная исправительная колония (№90)".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Работа подозреваемого заключалась в обеспечении охраны помещений и периметра колонии, выполнении преступных приказов оккупантов и нарушении правовых норм обращения с заключенными. За эту "службу" мужчина получал оплату в рублях.

Карьерный путь был недолгим. Подозреваемый был задержан в одном из сел в Одесской области, куда тот сбежал во время наступления украинских защитников на Юге Украины.

Какое наказание ждет коллаборанта

Подозреваемому было предъявлено обвинение по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и избрана мера пресечения — содержание под стражей без определения размера залога. Такие действия наказываются лишением свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Поклонники "русского мира"

Приморский районный суд Одессы заочно осудил боевика террористической организации "ДНР". Уроженец Одесчины под позывным "Гуд" в мае 2014 по личным идеологическим убеждениям добровольно присоединился к врагу.

Также украинская Служба безопасности задержала в Одессе приспешника российской агрессии, который собирал и передавал информацию о расположении военных объектов и корректировал ракетные удары по городу. По данным следствия, преступник работал на российскую разведку, получая от нее задание.