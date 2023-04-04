Боевик из Одесчины стал участником террористической организации "ДНР": какое наказание его ждет

Предатель приговорен к лишению свободы

Прокуроры доказали в суды, что житель Одесской области участвовал в террористической организации "ДНР". Суд признал его виновным и осудил.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Основные детали приговора

Прокурором в суде было доказано, что осужденный был сторонником "русского мира" и в 2014 году уехал в Донецк, где поступил в вооруженное подразделение "ДНР" — "Оплот". После реорганизации подразделения он проходил службу в Донецком высшем общевойсковом командном училище МО ДНР в должности начальника "личного отдела".

История участия в организации "ДНР"

В рядах боевиков осужденный принимал участие в вооруженных операциях против украинских правоохранителей и военнослужащих ВСУ с сентября 2014 по 2018 годы. Он был в боевых действиях во многих населенных пунктах, в частности, в Амвросиевке, Иловайске, Лисиче, Зеленом, Горловке, Дебальцево, Докучаевске, Судьбе, Оленевке, Комсомольском, Обильном, Новом Свете, Старобешевом, Донецке и других.

Какое наказание ждет боевика "ДНР"

За поддержание публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства житель Одесской области осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, украинская Служба безопасности (СБУ) сообщила о задержании местного "последователя" коллаборанта Стремоусова, работавшего на ФСБ. Злоумышленник передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.

Также мы писали, что Приморский районный суд Одессы заочно осудил боевика террористической организации "ДНР". Уроженец Одесчины под позывным "Гуд" в мае 2014 года по личным идеологическим убеждениям добровольно присоединился к врагу.