В Одесской области разоблачены преступники, которые "присвоили" базу отдыха
В Одесской области задержана преступная группа, которая "присвоила" базу отдыха на берегу моря. Организатора схемы разоблачили правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
По заявлению ведомства, участники группы в течение 2019-2020 годов, используя поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, завладели базой отдыха на побережье Черного моря в пгт Затока.
"Указанная база отдыха является собственностью АО "Укрпочта" и в результате таких противоправных действий злоумышленников нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 10 млн гривен", — говорится в сообщении.
Отметим, что после "присвоения" базы преступники продолжали использовать ее в коммерческих целях. Да, на ее территории обустроили ярмарку и аттракционы для местных жителей и туристов.
Сейчас земля и все недвижимое имущество возвращены владельцам. Организатору схемы и одному из исполнителей сообщили о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации по ст. 209 УК Украины. Наказание предусматривает до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской спецпрокуратуре в сфере обороны избрали нового председателя. Руководителем стал бывший прокурор Ужгородского гарнизона Александр Гладий.