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В Одесской области разоблачены преступники, которые "присвоили" базу отдыха

25 апреля 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачены преступники, которые "присвоили" базу отдыха
Ярмарка на базе отдыха в Затоке. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержана преступная группа, которая "присвоила" базу отдыха на берегу моря. Организатора схемы разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По заявлению ведомства, участники группы в течение 2019-2020 годов, используя поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, завладели базой отдыха на побережье Черного моря в пгт Затока.

"Указанная база отдыха является собственностью АО "Укрпочта" и в результате таких противоправных действий злоумышленников нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 10 млн гривен", — говорится в сообщении.

На картинке может быть: 3 человека
Задержание устроителей преступной схемы. Фото: Одесская областная прокуратура

Отметим, что после "присвоения" базы преступники продолжали использовать ее в коммерческих целях. Да, на ее территории обустроили ярмарку и аттракционы для местных жителей и туристов.

На картинке может быть: батут
Батут на базе отдыха в Затоке. Фото: Одесская областная прокуратура

Сейчас земля и все недвижимое имущество возвращены владельцам. Организатору схемы и одному из исполнителей сообщили о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации по ст. 209 УК Украины. Наказание предусматривает до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На рисунке может быть: состав лесоматериалов
База отдыха в Затоке. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в Одесской спецпрокуратуре в сфере обороны избрали нового председателя. Руководителем стал бывший прокурор Ужгородского гарнизона Александр Гладий.

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