На Одещині затримали "на гарячому" шахрая

Чоловіка затримали на місці злочину. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили злочинця, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Усі його "клієнти" за документами були волонтерами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За даними відомства, підозрюваний організував механізм незаконного виїзду з України чоловіків під виглядом волонтерів через систему "Шлях".

"Військовозобов’язаних переправляли як співробітників благодійної організації, залучених у перевезенні гуманітарної допомоги з суміжних країн Європи", — йдеться у повідомленні.

За свої послуги чоловік просив 6 тис. доларів США. Після отримання передплати він вносив до інформаційної системи відомості щодо громадян, яким заборонено покидати межі держави. Затримали злочинця під час передачі чергових документів.

Наразі шахраєві повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України за ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує позбавлення волі до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями раніше в Одеській області затримали жінку, яка незаконно "переправляла" чоловіків за кордон. За свої послуги вона отримувала тисячі доларів США. Вона у змові з працівниками ДПСУ, обіцяла військовозобов'язаним громадянам "легально" виїхати за кордон.