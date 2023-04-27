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Волонтери за 6 тис. доларів: на Одещині накрили чергову схему ухилянтів

27 квітня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали "на гарячому" шахрая
Чоловіка затримали на місці злочину. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили злочинця, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Усі його "клієнти" за документами були волонтерами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За даними відомства, підозрюваний організував механізм незаконного виїзду з України чоловіків під виглядом волонтерів через систему "Шлях".

"Військовозобов’язаних переправляли як співробітників благодійної організації, залучених у перевезенні гуманітарної допомоги з суміжних країн Європи", — йдеться у повідомленні. 

За свої послуги чоловік просив 6 тис. доларів США. Після отримання передплати він вносив до інформаційної системи відомості щодо громадян, яким заборонено покидати межі держави. Затримали злочинця під час передачі чергових документів.

Наразі шахраєві повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України за ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує позбавлення волі до дев'яти років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, днями раніше в Одеській області затримали жінку, яка незаконно "переправляла" чоловіків за кордон. За свої послуги вона отримувала тисячі доларів США. Вона у змові з працівниками ДПСУ, обіцяла військовозобов'язаним громадянам "легально" виїхати за кордон.

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