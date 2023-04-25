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Шість із половиною тисяч доларів за виїзд: розкрито ще одну схему вивезення ухилянтів

25 квітня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Жінка допомагала чоловікам виїхати з України
Жінку затримали у громадському місці. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали жінку, яка незаконно "переправляла" чоловіків за кордон. За свої послуги вона отримувала тисячі доларів США.

Про це повідомила пресслужба Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.

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За заявою відомства, у березні жінка, у змові з працівниками ДПСУ, обіцяла військовозобов'язаним громадянам "легально" виїхати за кордон. За свої послуги шахрайка просила 6500 тис. доларів.

Деталі злочинної схеми

Підозрювана надавала чоловікам призовного віку підроблений паспорт громадянина Молдови, що є законною підставою для перетину державного кордону України.

Наразі жінці повідомили про підозру та взяли під варту. Їй загрожує покарання за ч. 3 ст. 332 КК України), що передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років. Також триває допит участі інших членів злочинної групи.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони обрали нового голову. Керівником став колишній прокурор Ужгородського гарнізону Олександр Гладій.

Додамо, що в Одесі завершили досудове розслідування щодо чиновника ОВА, який "торгував" державною землею. Заступнику одного з управлінь Департаменту аграрної політики загрожує ув'язнення з конфіскацією майна.

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