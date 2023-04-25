Женщина помогала мужчинам уехать из Украины.

Женщина была задержана в общественном месте. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны

В Одесской области задержана женщина, которая незаконно "переправляла" мужчин за границу. За свои услуги она получала тысячи долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

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По заявлению ведомства, в марте женщина, в сговоре с работниками ГНСУ, обещала военнообязанным гражданам "легально" уехать за границу. За свои услуги мошенница просила 6500 тыс. долларов.

Детали преступной схемы

Подозреваемая предоставляла мужчинам призывного возраста поддельный паспорт гражданина Молдовы, являющегося законным основанием для пересечения государственной границы Украины.

Женщине сообщили о подозрении и взяли под стражу. Ей грозит наказание по ч. 3 ст. 332 УК Украины), что предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет. Также идет допрос участия других членов преступной группы.

Напомним, на прошлой неделе в Одесской спецпрокуратуре в сфере обороны избрали нового председателя. Руководителем стал бывший прокурор Ужгородского гарнизона Александр Гладий.

Добавим, что в Одессе завершили досудебное расследование по чиновнику ОВА, который "торговал" государственной землей. Заместителю одного из управлений Департамента аграрной политики грозит заключение с конфискацией имущества.