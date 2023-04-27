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Волонтеры за 6 тыс. долларов: на Одесчине накрыли очередную схему уклонистов

27 апреля 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали "на горячем" мошенника
Мужчину задержали с поличным. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили преступника, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Все его "клиенты" по документам были волонтерами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По данным ведомства, подозреваемый организовал механизм незаконного выезда из Украины мужчин под видом волонтеров через систему "Шлях".

"Военнообязанные переправлялись в качестве сотрудников благотворительной организации, привлеченных в перевозке гуманитарной помощи из сопредельных стран Европы", — говорится в сообщении.

За свои услуги мужчина просил 6 тысяч долларов США. После получения подписки он вносил в информационную систему сведения о гражданах, которым запрещено покидать пределы государства. Задержан преступник во время передачи очередных документов.

Мошеннику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему грозит лишение свободы до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях ранее в Одесской области задержала женщина, которая незаконно "переправляла" мужчин за границу. За свои услуги она получала тысячи долларов. Она в сговоре с работниками ГНСУ, обещала военнообязанным гражданам "легально" уехать за границу.

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