В Одесской области задержали "на горячем" мошенника

Мужчину задержали с поличным. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачили преступника, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Все его "клиенты" по документам были волонтерами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По данным ведомства, подозреваемый организовал механизм незаконного выезда из Украины мужчин под видом волонтеров через систему "Шлях".

"Военнообязанные переправлялись в качестве сотрудников благотворительной организации, привлеченных в перевозке гуманитарной помощи из сопредельных стран Европы", — говорится в сообщении.

За свои услуги мужчина просил 6 тысяч долларов США. После получения подписки он вносил в информационную систему сведения о гражданах, которым запрещено покидать пределы государства. Задержан преступник во время передачи очередных документов.

Мошеннику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему грозит лишение свободы до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях ранее в Одесской области задержала женщина, которая незаконно "переправляла" мужчин за границу. За свои услуги она получала тысячи долларов. Она в сговоре с работниками ГНСУ, обещала военнообязанным гражданам "легально" уехать за границу.