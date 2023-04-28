В Одесской области задержали патрульного полицейского

Полицейский допрашивается работниками прокуратуры. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области задержали полицейского, который требовал взятку от военного. Патрульный изъял у бойца ВСУ документы на автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, патрульный полицейский хотел заработать на положении военного.

"Правоохранитель требовал от военнослужащего 10000 грн взятки за возврат изъятого техпаспорта и не привлечения к административной ответственности за пользование автомобилем Volvo 340 на иностранной регистрации", — говорится в сообщении прокуратуры.

Детали инцидента

Указанный автомобиль военнослужащий приобрел для отправки в зону боевых действий и использования в военных целях. Однако еще не успел отправиться в горячую точку.

Патрульному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК о требовании и получении неправомерной выгоды. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Одессе разоблачили преступника, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Все его "клиенты" по документам были волонтерами. Подозреваемый организовал механизм незаконного выезда из Украины мужчин под видом волонтеров через систему "Шлях".

Также в Одесской области задержана женщина, которая незаконно "переправляла" мужчин за границу. За свои услуги она получала тысячи долларов США.