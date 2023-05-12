В Одессе командира военного госпиталя разоблачили на коррупции

Правоохранители задерживают военного медика. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, военный медик требовал и получал взятки от больных военнослужащих с целью воздействия на врачей военно-врачебной комиссии. Он был разоблачен на получении от военнослужащих 10 тысяч долларов США.

Задержание военного в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет военного

Сразу после передачи неправомерных средств через посредника, командир задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решаются вопросы относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрание меры пресечения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

В Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза. Полицейскому уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.