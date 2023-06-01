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Инвалидность за взятку: в Одессе военный помогал уклонистам

1 июня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Инвалидность за взятку: в Одессе военный помогал уклонистам
Полиция задержала военного на получение взятки. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области правоохранители обнаружили нарушение военного чиновника, требовавшего взятки за освобождение солдата от военной службы. За 6 тысяч долларов он обещал солдату оформить инвалидность матери для освобождения от службы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленник был задержан "на горячем". Согласно следствию, капитан юстиции обещал солдату, призванному за мобилизацией, повлиять на должностное лицо врачебной комиссии и оформить документы, подтверждающие инвалидность его матери, при уплате денежного вознаграждения. Это позволило освободить солдата от последующей военной службы.

Задержание военнослужащего в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области
Задержание военнослужащего в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет военного

За нарушение Уголовного процессуального кодекса Украины правонарушителю было объявлено подозрение после первой части получения взятки в размере двух тысяч долларов США. Ему сообщено о нарушении статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды и влияние на принятие решения должностным лицом).

Суд установил стоимость залога в сумме 402 600 гривен, но также рассматривается возможность содержания под стражей. Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.

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