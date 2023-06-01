Тікав від ДБР та викидав хабар з авто: на Одещині судитимуть правоохоронця

Затримання правопорушника. Фото: Одеська прокуратура

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили передсудове розслідування щодо правоохоронця, який організував схему отримання хабаря від фігурантів кримінальних проваджень. Під час затримання підозрюваний намагався втекти від ДБР та викидав отримані гроші через вікно свого авто.

Про це повідомляє ДБР.

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Згідно зі зібраними доказами, цей правоохоронець сприяв укладанню угод між слідчими та підозрюваними, в результаті чого останнім призначалися штрафи замість покарання у вигляді позбавлення волі. Для таких "угод" правоохоронець вимагав хабаря, зокрема, від мешканця Одещини, який підозрювався у незаконному вирощуванні та розповсюдженні наркотиків і ризикував реальним тюремним строком.

У квітні 2023 року затримали цього посадовця, коли він намагався отримати неправомірну вигоду. Під час поліцейського переслідування, він кинув гроші через вікно автомобіля, намагаючись позбутись їх, поки утікав від правоохоронців.

Затримання правоохоронця. Фото: ДБР

Розкидані гроші. Фото: ДБР

Наразі досудове розслідування завершено, і проти правоохоронця порушено обвинувачення за статтею 369-2 частини 3 Кримінального кодексу України щодо отримання неправомірної вигоди.Обвинувальний акт направлено до суду. За вказаною статтею передбачене покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, одного з працівників керівної ланки "Одеського історико-краєзнавчого музею" затримали "на гарячому" після отримання неправомірної вигоди від підприємця. За гроші посадовець мав посприяти у встановленні торговельних павільйонів на території Меморіалу 411-ї батареї.

Також в Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби.