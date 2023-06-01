Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тікав від ДБР та викидав хабар з авто: на Одещині судитимуть правоохоронця arrow

Тікав від ДБР та викидав хабар з авто: на Одещині судитимуть правоохоронця

1 червня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тікав від ДБР та викидав хабар з авто: на Одещині судитимуть правоохоронця
Затримання правопорушника. Фото: Одеська прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили передсудове розслідування щодо правоохоронця, який організував схему отримання хабаря від фігурантів кримінальних проваджень. Під час затримання підозрюваний намагався втекти від ДБР та викидав отримані гроші через вікно свого авто. 

Про це повідомляє ДБР.

Читайте також:

Згідно зі зібраними доказами, цей правоохоронець сприяв укладанню угод між слідчими та підозрюваними, в результаті чого останнім призначалися штрафи замість покарання у вигляді позбавлення волі. Для таких "угод" правоохоронець вимагав хабаря, зокрема, від мешканця Одещини, який підозрювався у незаконному вирощуванні та розповсюдженні наркотиків і ризикував реальним тюремним строком.

У квітні 2023 року затримали цього посадовця, коли він намагався отримати неправомірну вигоду. Під час поліцейського переслідування, він кинув гроші через вікно автомобіля, намагаючись позбутись їх, поки утікав від правоохоронців.

Затримання правоохоронця. Фото: ДБР
Розкидані гроші. Фото: ДБР

Наразі досудове розслідування завершено, і проти правоохоронця порушено обвинувачення за статтею 369-2 частини 3 Кримінального кодексу України щодо отримання неправомірної вигоди.Обвинувальний акт направлено до суду. За вказаною статтею передбачене покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, одного з працівників керівної ланки "Одеського історико-краєзнавчого музею" затримали "на гарячому" після отримання неправомірної вигоди від підприємця. За гроші посадовець мав посприяти у встановленні торговельних павільйонів на території Меморіалу 411-ї батареї.

Також в Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB