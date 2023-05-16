Корупційний скандал: посадовець з Одеси погорів на хабарях

Затримання посадовця на отриманні хабаря. Фото: ГУНП в Одеській області

Одного з працівників керівної ланки "Одеського історико-краєзнавчого музею" затримали "на гарячому" після отримання неправомірної вигоди від підприємця. За гроші посадовець мав посприяти у встановленні торговельних павільйонів на території Меморіалу 411-ї батареї.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Підприємець звернувся до представника музейної комунальної установи щодо розміщення МАФів на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї. Посадовець запевнив його, що вплине на керівництво й укладе договір за певну суму грошей. Свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів США. Підприємець повідомив про вимагання коштів правоохоронцям, які затримали фігуранта злочину.

Посадовець в Одесі отримав хабар. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на посадовця

Як речові докази у посадовця вилучили кошти, отримані злочинним шляхом. За наявності достатніх доказів, йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України й тягне за собою позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби.