Коррупционный скандал: чиновник из Одессы погорел на взятках

Задержание должностного лица на получении взятки. Фото: ГУНП в Одесской области

Один из работников руководящего звена "Одесского историко-краеведческого музея" был задержан "на горячем" после получения неправомерной выгоды от предпринимателя. За деньги чиновник должен помочь в установлении торговых павильонов на территории Мемориала 411-й батареи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Предприниматель обратился к представителю музейного коммунального учреждения о размещении МАФов на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи. Чиновник заверил его, что повлияет на руководство и заключит договор за определенную сумму денег. Свои услуги он оценил в 5 тысяч долларов. Предприниматель сообщил о вымогательстве средств правоохранителям, задержавшим фигуранта преступления.

Чиновник в Одессе получил взятку. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет чиновника

В качестве вещественных доказательств у чиновника изъяли средства, полученные преступным путем. При наличии достаточных доказательств ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды.

Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и влечет лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.