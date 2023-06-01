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Пропонував хабар поліції: на Одещині водій постав перед судом

1 червня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пропонував хабар поліції: на Одещині водій постав перед судом
Суддя прийняв рішення щодо обвинуваченого. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

44-річний житель Миколаївської територіальної громади пропонував хабар у розмірі 300 доларів США заступнику начальника поліцейського відділу Березівського району. За ці гроші правоохоронець мав “закрити очі” на нетверезе водіння та скоєння кермувальником ДТП.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Подія сталася у селі Михайло-Олександрівка, коли під впливом алкоголю керманич автомобіля "АЗЛК 2140" не впорався з керуванням і в'їхав у кювет. Свідки повідомили про це поліцію.

Прибувши на місце події, правоохоронці вирішили перевірити стан сп'яніння водія, але він категорично відмовився піддаватися огляду. Однак, освідчивши, що його очікує адміністративна відповідальність за такі дії, порушник почав пропонувати поліцейським гроші, сподіваючись уникнути покарання та порушення закону. 

Поліцейські попередили чоловіка про можливу кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі, але це не зупинило порушника. Тому на місце події була викликана слідчо-оперативна група Березівського районного поліційного відділу, яка задокументувала протиправні дії зловмисника.

Яке покарання чекає на водія

У рамках кримінального провадження, яке розпочали правоохоронці, чоловіку було пред'явлено звинувачення за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Суд визнав вину керманича та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Також поліцейські склали адміністративні матеріали проти чоловіка за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що передбачається частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці матеріали були направлені на розгляд суду. Згідно з чинним законодавством, порушнику загрожує ще один штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керування транспортними засобами на строк одного року.

Нагадаємо, на перехресті автошляхів М-13 та Р-33 біля села Дем'янівка, що в Окнянській громаді сталася аварія. Внаслідок ДТП ушпиталили трьох людей.

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