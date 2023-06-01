Предлагал взятку полиции: в Одесской области водитель предстал перед судом

Судья принял решение об обвиняемом. Фото: google

44-летний житель Николаевской территориальной громады предлагал взятку в размере 300 долларов США заместителю начальника полицейского отдела Березовского района. За эти деньги правоохранитель должен был "закрыть глаза" на нетрезвое вождение и совершение водителем ДТП.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители решили проверить состояние опьянения водителя, но он отказался подвергаться осмотру. Однако, признав, что его ожидает административная ответственность за такие действия, нарушитель начал предлагать полицейским деньги, надеясь избежать наказания и нарушения закона.

Полицейские предупредили мужчину о возможной уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, но это не остановило нарушителя. Поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Березовского районного полицейского отдела, задокументировавшая противоправные действия злоумышленника.

Какое наказание ждет водителя

В рамках уголовного производства, начатого правоохранителями, мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Суд признал вину водителя и назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Также полицейские составили административные материалы против мужчины за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что предусматривается частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти материалы были направлены на рассмотрение суда. Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит еще один штраф в размере 17 тысяч гривен, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

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