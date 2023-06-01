Убегал от ДБР и выбрасывал взятку с авто: в Одесской области будут судить правоохранителя

Задержание правонарушителя. Фото: Одесская прокуратура

Следователи Государственного бюро расследований завершили предсудебное расследование в отношении правоохранителя, организовавшего схему получения взятки от фигурантов уголовных производств. Во время задержания подозреваемый пытался скрыться от ДБР и выбрасывал полученные деньги через окно своего авто.

Об этом сообщает ДБР.

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Согласно собранным доказательствам, этот правоохранитель способствовал заключению соглашений между следователями и подозреваемыми, в результате чего последним назначались штрафы вместо наказания в виде лишения свободы. Для таких "сделок" правоохранитель требовал взятки, в частности, от жителя Одесщины, который подозревался в незаконном выращивании и распространении наркотиков и рисковал реальным тюремным сроком.

В апреле 2023 года задержан этот чиновник, когда он пытался извлечь неправомерную выгоду. Во время полицейского преследования он бросил деньги через окно автомобиля, пытаясь избавиться от них, пока убегал от правоохранителей.

Задержание правоохранителя. Фото: ДБР

Разбросаны деньги. Фото: ДБР

Досудебное расследование завершено, и против правоохранителя возбуждено обвинение по статье 369-2 части 3 Уголовного кодекса Украины относительно получения неправомерной выгоды. Обвинительный акт направлен в суд. По указанной статье предусмотрено наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Напомним, одного из работников руководящего звена "Одесского историко-краеведческого музея" задержали "на горячем" после получения неправомерной выгоды от предпринимателя. За деньги чиновник должен помочь в установлении торговых павильонов на территории Мемориала 411-й батареи.

Также в Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.