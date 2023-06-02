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СБУ задержала чиновника Одесской таможни: в чем подозревают

2 июня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ задержала чиновника Одесской таможни: в чем подозревают
Задержание должностного лица Одесской таможни. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Злоумышленник требовал неправомерной выгоды от местных предпринимателей, которые осуществляли импорт различных товаров в Украину. В обмен на получение взятки таможенник гарантировал беспрепятственное оформление грузов.

Сотрудники СБУ документировали несколько фактов получения взяток на общую сумму 6500 долларов. Правоохранительные органы задержали чиновника во время приема очередной взятки.

Полученная чиновником взятка. Фото: СБУ
Полученная чиновником взятка. Фото: СБУ

Проводятся расследования и следственные действия. Фигуранту готовится уведомление о подозрении согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины, касающейся принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Также проводится проверка возможной причастности к коррупционной схеме других чиновников Одесской таможни.

Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Больше о взяточниках

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета. Она была поймана во время получения взятки.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители обнаружили нарушение военного чиновника, требовавшего взятки за освобождение солдата от военной службы. За 6 тысяч долларов он обещал солдату оформить инвалидность матери для освобождения от службы.

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