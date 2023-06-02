На "відкатах" викрито начальницю управління Чорноморської міськради

Затримання начальниці одного з управлінь Чорноморської міськради. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. Вона була спіймана під час отримання хабаря.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Згідно із розслідуванням, керівниця отримала хабар у розмірі 105 тисяч гривень від директора підрядної організації за безперешкодну оплату виконаних робіт з монтажу систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на об’єктах Управління. Вона також допомагала укладати договори з цим підприємством коштом бюджетних коштів.

Згідно зі схемою, вона отримувала 10% від вартості робіт як "відкат" за оплачені кошти з бюджету міськради, які підрядники виконували.

Отриманий хабар чиновницею. Фото: Одеська обласна прокуратура

Начальницю управління було затримано в момент отримання неправомірних коштів. Крім того, було затримано й керівника підприємства-підрядника за надання неправомірної вигоди.

Слідчі дії в Чорноморській міськраді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі затриманим оголошено про підозру за фактами отримання та надання неправомірної вигоди згідно зі статтями 368 та 369 Кримінального кодексу України. Перебуває на розгляді питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення начальниці управління від посади.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці виявили порушення військового чиновника, який вимагав хабаря за звільнення солдата від військової служби. За 6 тисяч доларів він обіцяв солдату оформити інвалідність матері для звільнення від служби.

Також ми писали, що слідчі Державного бюро розслідувань завершили передсудове розслідування щодо правоохоронця, який організував схему отримання хабаря від фігурантів кримінальних проваджень. Під час затримання підозрюваний намагався втекти від ДБР та викидав отримані гроші через вікно свого авто.