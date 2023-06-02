На "откатах" разоблачена начальник управления Черноморского горсовета
Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета. Она была поймана во время получения взятки.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Согласно расследованию, руководительница получила взятку в размере 105 тысяч гривен от директора подрядной организации за беспрепятственную оплату выполненных работ по монтажу систем вентиляции и обслуживанию сетей теплоснабжения на объектах Управления. Она также помогала заключать договоры с этим предприятием за счет бюджетных средств.
Согласно схеме, она получала 10% стоимости рабо как "откат" за оплаченные средства из бюджета горсовета, которые подрядчики выполняли.
Начальник управления был задержан в момент получения неправомерных средств. Кроме того, был задержан и руководитель предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды.
Задержанным объявлено о подозрении по фактам получения и предоставления неправомерной выгоды согласно статьям 368 и 369 Уголовного кодекса Украины. Находится на рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения и отстранении начальницы управления от должности.
Напомним, в Одесской области правоохранители обнаружили нарушение военного чиновника, требовавшего взятки за освобождение солдата от военной службы. За 6 тысяч долларов он обещал солдату оформить инвалидность матери для освобождения от службы.
Также мы писали, что следователи Государственного бюро расследований завершили предсудебное расследование в отношении правоохранителя, организовавшего схему получения взятки от фигурантов уголовных производств. Во время задержания подозреваемый пытался скрыться от ДБР и выбрасывал полученные деньги через окно своего авто.