На "откатах" разоблачена начальник управления Черноморского горсовета

Задержание начальницы одного из управлений Черноморского горсовета. Фото: Одесская областная прокуратура

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета. Она была поймана во время получения взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Согласно расследованию, руководительница получила взятку в размере 105 тысяч гривен от директора подрядной организации за беспрепятственную оплату выполненных работ по монтажу систем вентиляции и обслуживанию сетей теплоснабжения на объектах Управления. Она также помогала заключать договоры с этим предприятием за счет бюджетных средств.

Согласно схеме, она получала 10% стоимости рабо как "откат" за оплаченные средства из бюджета горсовета, которые подрядчики выполняли.

Полученная взятка чиновницей. Фото: Одесская областная прокуратура

Начальник управления был задержан в момент получения неправомерных средств. Кроме того, был задержан и руководитель предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды.

Следственные действия в Черноморском горсовете. Фото: Одесская областная прокуратура

Задержанным объявлено о подозрении по фактам получения и предоставления неправомерной выгоды согласно статьям 368 и 369 Уголовного кодекса Украины. Находится на рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения и отстранении начальницы управления от должности.

Напомним, в Одесской области правоохранители обнаружили нарушение военного чиновника, требовавшего взятки за освобождение солдата от военной службы. За 6 тысяч долларов он обещал солдату оформить инвалидность матери для освобождения от службы.

Также мы писали, что следователи Государственного бюро расследований завершили предсудебное расследование в отношении правоохранителя, организовавшего схему получения взятки от фигурантов уголовных производств. Во время задержания подозреваемый пытался скрыться от ДБР и выбрасывал полученные деньги через окно своего авто.