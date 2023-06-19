На Одещині митник вимагав хабар за оформлення документів

Викриття неправомірної діяльності. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Хабар за оформлення документів

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадовець вимагав від громадян гроші у розмірі від 100 до 600 доларів США за оформлення документів для перетину кордону України без перешкод, які штучно сам ладен був створювати. Сума хабаря коливалася в залежності від фінансових можливостей громадян.

Затримання зловмисника

Затримали митника відразу після отримання ним 600 доларів США від жителя Одещини, який займався перевезенням транспортних засобів. Під час обшуку у фігуранта вилучили отримані гроші, записи з відеореєстраторів та службову документацію, що становлять інтерес для слідства.

Кримінальна відповідальність

За наявності достатніх доказів, митнику оголосили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством України, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала на Одещині масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Слідчі викрили чиновників, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній.