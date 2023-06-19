В Одесской области таможенник требовал взятку за оформление документов

Разоблачение неправомерной деятельности. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесский таможенник придумывал препятствия для граждан при выезде за границу и требовал от них деньги. Злоумышленника разоблачили при получении 600 долларов США от мужчины, который перевозил автомобили через пункт пропуска "Старокозачье — Тудора".

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Взятка за оформление документов

В ходе досудебного расследования было установлено, что чиновник требовал от граждан деньги в размере от 100 до 600 долларов США за оформление документов для пересечения границы Украины без препятствий, которые искусственно сам готов был создавать. Сумма взятки колебалась в зависимости от финансовых возможностей граждан.

Задержание злоумышленника

Задержан таможенник сразу после получения им 600 долларов США от жителя Одесчины, который занимался перевозкой транспортных средств. При обыске у фигуранта изъяли полученные деньги, записи с видеорегистраторов и служебную документацию, представляющие интерес для следствия.

Уголовная ответственность

При наличии достаточных доказательств таможеннику объявили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в извлечении неправомерной выгоды. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно действующему законодательству Украины, правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ ликвидировала в Одесской области масштабную схему вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции. Следователи разоблачили чиновников, обложивших "данью" представителей отечественных компаний.