На Одещині викрили чиновників — хабарників із Держпродспоживслужби

Документування злочину. Фото: СБУ

СБУ ліквідувала на Одещині масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Слідчі викрили чиновників, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній.

Про це повідомляє СБУ.

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До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія". Їхні щомісячні "прибутки" сягали 1 млн доларів США.

Як працювала злочинна схема

В обмін на хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптоварів. Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових за кордоном.

До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати "суми" готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

Затримання хабарників

У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії й трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом призначено цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування.

Нагадаємо, після завершення досудового розслідування на Одещині ДБР представило обвинувальний акт до суду стосовно двох правоохоронців, які підозрюються у зловживанні владою. Виявилося, що вони вимагали хабарі з підприємців за надання дозволів на торгівлю продуктами.