Вимагали "данину": на Одещині правоохоронці постануть перед судом

Слідчі дії ДБР. Фото: ДБР

Після завершення досудового розслідування на Одещині, ДБР представило обвинувальний акт до суду стосовно двох правоохоронців, які підозрюються у зловживанні владою. Виявилося, що вони вимагали хабарі з підприємців за надання дозволів на торгівлю продуктами.

Про це повідомляє ДБР.

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Посадовці, які працювали в Чорноморському районі, встановили систему неправомірних поборів з комерсантів, які здійснювали продаж на ринку та у магазинах. За отримані дозволи, підприємці змушені були сплачувати щодня по 300 грн за кожну торгову точку на ринку та до 150 доларів США щомісяця за функціонування магазину.

У разі відмови, правоохоронці загрожували завдати шкоди бізнесу шляхом складання адміністративних протоколів та інших перешкод. Протягом місяця, згідно з розслідуванням, ці правоохоронці "зібрали" не менше ніж 200 тисяч гривень від підприємців.

Яке покарання чекає на правоохоронців

Обвинувачення, що їм пред'явлено, включає системне вимагання та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб, що передбачає важкі наслідки. Відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України, вони можуть бути позбавлені волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, прокурори не прийняли вирок суду першої інстанції щодо начальника відділу — старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря та подали апеляцію. У ході судового засідання прокурори зуміли довести, що екоінспектор незаконно вимагав та отримував хабар від рибалок.

Також ми писали, що Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.