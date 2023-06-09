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Требовали "дань": в Одесской области правоохранители предстанут перед судом

9 июня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Требовали "дань": в Одесской области правоохранители предстанут перед судом
Следственные действия ДБР. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После завершения досудебного расследования в Одесской области ДБР представило обвинительный акт в суд в отношении двух правоохранителей, подозреваемых в злоупотреблении властью. Оказалось, что они потребовали взятки с предпринимателей за предоставление разрешений на торговлю продуктами.

Об этом сообщает ДБР.

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Чиновники, работавшие в Черноморском районе, установили систему неправомерных поборов с коммерсантов, осуществлявших продажу на рынке и в магазинах. За полученные разрешения предприниматели вынуждены были платить ежедневно по 300 грн за каждую торговую точку на рынке и до 150 долларов США ежемесячно за функционирование магазина.

В случае отказа правоохранители угрожали нанести ущерб бизнесу путем составления административных протоколов и других препятствий. В течение месяца, согласно расследованию, эти правоохранители "собрали" не менее 200 тысяч гривен от предпринимателей.

Какое наказание ждет правоохранителей

Предъявленное им обвинение включает системное вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группы лиц, предусматривающей тяжелые последствия. Согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины, они могут быть лишены свободы сроком до 10 лет.

Напомним, прокуроры не приняли приговор суда первой инстанции в отношении начальника отдела — старшего государственного инспектора по охране окружающей среды Черного моря и подали апелляцию. В ходе судебного заседания прокуроры сумели доказать, что экоинспектор незаконно требовал и получал взятку от рыбаков.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.

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