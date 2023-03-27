В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

До злочину причетні посадовці Держпродспоживслужби в Одеській області

Посадовці Держпродспоживслужби в Одеській області організували незаконні оборудки із "зерновою угодою". Зловмисників затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як з'ясувалося, учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди".

За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

"Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів",— йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні із порту "Чорноморськ" вирушив балкер з 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену. Судно вже рухається "зерновим коридором".