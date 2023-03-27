В Одессе разоблачили коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"

К преступлению причастны должностные лица Госпродпотребслужбы в Одесской области

Чиновники Госпродпотребслужбы в Одесской области организовали незаконные сделки с "зерновым соглашением". Злоумышленников задержали во время получения взятки.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как выяснилось, участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зернового соглашения".

За взятку они "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

"Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток. Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов", — сообщили в Службе безопасности Украины.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка".

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, накануне из порта "Черноморск" отправился балкер с 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Йемена. Судно уже двигается "зерновым коридором".