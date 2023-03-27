В Одессе разоблачили коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"
Чиновники Госпродпотребслужбы в Одесской области организовали незаконные сделки с "зерновым соглашением". Злоумышленников задержали во время получения взятки.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
-
Для фанов Гарри Поттера Xiaomi выпустит спецверсию смартфона: детали
-
После громкого заявления Лорак уехала снимать новый клип в Европу: где можно встретить предательницу
-
Оккупанты ударили ракетами С300 по Славянску и Дружковке: Кириленко показал последствия
-
Укрзализныця запустила инклюзивную электричку между Ровно и Львовом
-
В Харьковской области правоохранители эксгумировали тело жертвы российской агрессии
-
Российская компания окончательно выкупила крупнейшую фабрику IKEA в Новгороде
-
Аналитик объяснил причину конфликта между Пригожиным и генералами армии рф
-
россия обстреляла Славянск: Зеленский показал разрушения
-
Украинский фильм признали лучшим на Международном кинофестивале в Вильнюсе
-
Легендарный английский футболист эмоционально обратился к Мудрику
Как выяснилось, участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зернового соглашения".
За взятку они "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.
"Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток. Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов", — сообщили в Службе безопасности Украины.
В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка".
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, накануне из порта "Черноморск" отправился балкер с 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Йемена. Судно уже двигается "зерновым коридором".