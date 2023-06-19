В Одесской области разоблачили чиновников — взяточников из Госпродпотребслужбы

Документирование преступления. Фото: СБУ

СБУ ликвидировала в Одесской области масштабную схему вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции. Следователи разоблачили чиновников, обложивших "данью" представителей отечественных компаний.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о фигурантах противоправной деятельности

К организации сделки причастны должностные лица Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория". Их ежемесячные "доходы" достигали 1 млн долларов США.

Как работала преступная схема

В обмен на взятки чиновники "гарантировали" предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтоваров. Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых за границей.

К незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов.

Установлено, что зернотрейдеры должны платить "суммы" наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.

Задержание взяточников

В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм.

В настоящее время им прдъявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

В настоящее время четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим назначен круглосуточный домашний арест. Продолжается расследование.

Напомним, после завершения досудебного расследования в Одесской области ДБР представило обвинительный акт в суд в отношении двух правоохранителей, подозреваемых в злоупотреблении властью. Оказалось, что они потребовали взятки с предпринимателей за предоставление разрешений на торговлю продуктами.