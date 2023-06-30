"Заработок на гуманитарке": на Одесской таможне разоблачили коррупционную схему

Задержание взяточника на таможне. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры принимают меры по привлечению к ответственности инспектора отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни. Его обвиняют в вымогательстве и получении 1200 долларов США взятки в обмен на оформление гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В ходе следствия было установлено, что обвиняемый требовал взятку от представителя Благотворительного фонда за влияние на его коллегу из другого таможенного поста. Его целью было предотвратить создание искусственных препятствий при таможенном оформлении гуманитарной помощи, предназначенной для украинских защитников.

Свои "услуги" инспектор оценил в 700 долларов США за каждый автомобиль с грузом. При этом представитель Фонда должен был предварительно уведомить его о времени проезда и перечне груза.

Правоохранители задержали таможенника после получения второй части взятки. По ходатайству прокурора, он был отстранен от занимаемой должности.

Напомним, Одесский таможенник придумывал препятствия для граждан при выезде за границу и требовал от них деньги. Злоумышленника разоблачили при получении 600 долларов США от мужчины, который перевозил автомобили через пункт пропуска "Старокозачее — Тудора".

Также Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.