В Одессе инспектор полиции брал взятку за оформление разрешений на оружие
Инспектора полиции подозревают в вымогательстве и получении взятки. Результаты следствия свидетельствуют, что полицейский организовал схему незаконного заработка путем предоставления "услуг" по оформлению разрешительных документов на оружие.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Полицейский искал "клиентов", желавших приобрести огнестрельное оружие, и предлагал свою помощь за вознаграждение, чтобы "упростить" процедуру получения разрешения. В то же время, он заявлял, что без его участия и влияния на коллег, добиться "положительного" результата в этом вопросе будет чрезвычайно трудно.
Цена за его "услуги" колебалась от 100 до 500 долларов США в зависимости от вида оружия.
В настоящее время инспектору объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, и рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Погорели на взятках
Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.
Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.