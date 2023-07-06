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В Одессе инспектор полиции брал взятку за оформление разрешений на оружие

6 июля 2023 14:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе инспектор полиции брал взятку за оформление разрешений на оружие
Задержание взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Инспектора полиции подозревают в вымогательстве и получении взятки. Результаты следствия свидетельствуют, что полицейский организовал схему незаконного заработка путем предоставления "услуг" по оформлению разрешительных документов на оружие.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Полицейский искал "клиентов", желавших приобрести огнестрельное оружие, и предлагал свою помощь за вознаграждение, чтобы "упростить" процедуру получения разрешения. В то же время, он заявлял, что без его участия и влияния на коллег, добиться "положительного" результата в этом вопросе будет чрезвычайно трудно.

Цена за его "услуги" колебалась от 100 до 500 долларов США в зависимости от вида оружия.

В настоящее время инспектору объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, и рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Вещественные доказательства. Фото: Одесская областная прокуратура

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.

Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.

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