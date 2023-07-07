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"Борец с коррупцией" требовал взятки от бизнеса в Одесской области

7 июля 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Борец с коррупцией" требовал взятки от бизнеса в Одесской области
Обыски у взяточника. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины совместно с полицией Одесщины раскрыли деятельность общественной организации в Одесской области, которая под видом "борьбы с коррупцией" потребовала взятки от местных предпринимателей. В случае отказа они использовали медийный шум и наносили репутационный ущерб.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Схема заработка активиста

По данным СБУ, представитель одной из общественных организаций в Подольске был организатором этой преступной схемы. Злоумышленник незаконно собирал и регистрировал компрометирующую информацию о деятельности и частной жизни местных чиновников, бизнесменов, общественных деятелей и состоятельных граждан.

Затем активист инициировал личную встречу с жертвой и предлагал решить вопрос не публикации собранной информации. После этого в ультимативной форме он требовал финансовой поддержки для "общественной деятельности и борьбы с коррупцией".

Задержание взяточника. Фото: СБУ
Задержание взяточника. Фото: СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника, когда он получал вторую часть взятки от одного из местных предпринимателей.

Какое наказание ждет "борца с коррупцией"

В настоящее время ему было предъявлено подозрение по статье 189 части 4 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее значительный материальный ущерб или осуществленное организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения), а также применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.

Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.

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