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Суддя з Одеси відсторонена від посади через хабарництво

1 серпня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суддя з Одеси відсторонена від посади через хабарництво
Затримання судді-хабарниці. Фото: НАБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 1 серпня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити суддю районного суду міста Одеси від здійснення правосуддя через обвинувачення її в отриманні хабара. Її викрили “на гарячому” під час отримання частини грошей. 

Про це повідомляє САП.  

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"Строк відсторонення — до набрання вироком суду законної сили або закриття кримінального провадження у справі за її обвинуваченням", — йдеться в повідомленні. 

Більше про суддю-хабарницю

За даними слідства, 29 березня 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали суддю щойно після отримання нею хабаря. За версією слідства, суддя отримала 4 тисячі доларів США за ухвалення позитивного рішення на користь одного з громадян у цивільній справі.

Яке покарання чекає на служительку Феміди

Судді повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років ыз позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, ыз конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, поліція Одеси затримала працівника одного з місцевих коледжів, який вимагав хабар від матері абітурієнта. Чоловік збирався одержати 2000 доларів США за безперешкодне зарахування її сина на бюджетну форму навчання.

Також ми писали, що прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на ухвалення рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки.

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