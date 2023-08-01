Судья из Одессы отстранена от должности из-за взяточничества

Задержание судьи взяточницы. Фото: НАБУ

Сегодня, 1 августа, Высший совет правосудия принял решение отстранить судью районного суда города Одессы от совершения правосудия в связи с обвинением его в получении взятки. Ее разоблачили "на горячем" во время получения части денег.

Об этом сообщает САП.

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"Срок отстранения — до вступления приговора в суд законной силы или закрытия уголовного производства по делу по его обвинению", — говорится в сообщении.

Больше о судье-взяточнице

По данным следствия, 29 марта 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) задержали судью, только после получения ею взятки. По версии следствия, судья получила 4 тысячи долларов США за принятие положительного решения в пользу одного из граждан по гражданскому делу.

Какое наказание ждет служитель Фемиды

Судьи сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. За эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Напомним, полиция Одессы задержала работника одного из местных колледжей, требовавшего взятку от матери абитуриента. Мужчина собирался получить 2000 долларов США за беспрепятственное зачисление ее сына в бюджетную форму обучения.

Также мы писали, что прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.