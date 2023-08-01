СБУ викрили в Одесі корупційну схему з ремонтом казарм

Затримання хабарника. Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) розкрила корупційну схему, що діяла в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Посадовці управління вимагали "відкати" від підрядників, які виконували ремонтні роботи на об'єктах Збройних Сил України (ЗСУ) в Одеській області.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, очільник управління вимагав більше ніж 400 тисяч гривень від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії, що становило 20% від загальної суми договору на проведення освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.

Обшуки СБУ. Фото: СБУ

Для проведення незаконних "переговорів" та передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого — керівника району електричних мереж в обласному центрі.

Під час отримання хабаря від підрядників, посередника затримали представники СБУ "на гарячому". Крім того, розкрито злочинну діяльність ще одного учасника схеми — керівника афілійованої комерційної структури.

Отриманий хабар. Фото: СБУ

Зловмисники виводили отримані гроші у тінь, "конвертувавши" їх у готівку, і приховували за допомогою підконтрольних фірм. Під час обшуків на робочих місцях учасників схеми було виявлено речові докази злочину, включаючи документи й печатки фіктивних підприємств.

Яке покарання чекає на учасників схеми

Затриманому "посереднику" повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд буде вирішувати питання щодо обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Розслідування щодо притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та керівника комерційної структури ще триває. Зловмисникам, загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити суддю районного суду міста Одеси від здійснення правосуддя через обвинувачення її в отриманні хабаря. Її викрили "на гарячому" під час отримання частини грошей.