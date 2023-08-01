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СБУ разоблачили в Одессе коррупционную схему с ремонтом казарм

1 августа 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ разоблачили в Одессе коррупционную схему с ремонтом казарм
Задержание взяточника. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла действовавшую в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении коррупционную схему. Чиновники управления требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших ремонтные работы на объектах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, руководитель управления требовал более 400 тысяч гривен от представителей местной ремонтно-строительной компании, что составляло 20% от общей суммы договора на проведение освещения в здания военного городка для украинских защитников.

Обсуждаемые СБУ.
Обыски СБУ. Фото: СБУ

Для проведения незаконных "переговоров" и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного — руководителя района электрических сетей в областном центре.

При получении взятки от подрядчиков, посредника задержали представители СБУ "на горячем". Кроме того, раскрыта преступная деятельность еще одного участника схемы — руководителя аффилированной коммерческой структуры.

Получена взятка. Фото: СБУ

Злоумышленники выводили полученные деньги в тень, "конвертировав" их в наличные деньги, и скрывали с помощью подконтрольных фирм. В ходе обысков на рабочих местах участников схемы были обнаружены вещественные доказательства преступления, включая документы и печати фиктивных предприятий.

Какое наказание ждет участников схемы

Задержанному "посреднику" доложено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд будет решать вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование по привлечению к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и руководителя коммерческой структуры продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня, 1 августа, Высший совет правосудия принял решение отстранить судью районного суда города Одессы от совершения правосудия из-за обвинения его в получении взятки. Ее разоблачили "на горячем" во время получения части денег.

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