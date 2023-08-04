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В Одесской области задержан таможенник-взяточник: подробности расследования ГБР

4 августа 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области задержан таможенник-взяточник: подробности расследования ГБР
Задержание взяточника. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственное бюро расследований задержало инспектора Одесской таможни, стоявшего за незаконными поборами во время таможенного контроля. Чиновник вместо выполнения своих обязанностей пытался получить взятки от граждан, которые везли новые смартфоны в Украину.

Об этом сообщает ГБР.

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Брал взятку за незаконный ввоз смартфонов

В ходе расследования было установлено, что таможенник создавал условия для "оптовиков" контрафактных смартфонов, которые под видом личных вещей пытались провезти их в страну без уплаты пошлин и налогов. Вместо того чтобы реагировать на нарушение закона, инспектор требовал по 110 долларов США за каждый смартфон и позволял им беспрепятственно пройти таможенный контроль.

Незаконно ввозимые телефоны. Фото: ДБР
Незаконно ввозимые телефоны. Фото: ГБР

Правоохранители обратили внимание на большую прибыль таможенника с таких взяток. Обыски в его месте жительства обнаружили десятки тысяч долларов.

Деньги хоронили в пакетах. Фото: ДБР
Деньги хоронили в пакетах. Фото: ГБР

Какое наказание ждет таможенника

Сейчас задержанный ожидает официального сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Статья, по которой ему грозит наказание, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Следствие находится на этапе установления всех лиц, причастных к указанной взяточнической схеме.

Погорели на взятках

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла действовавшую в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении коррупционную схему. Чиновники управления требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших ремонтные работы на объектах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

Также мы писали, что Высший совет правосудия принял решение отстранить судью районного суда города Одессы от совершения правосудия по обвинению его в получении взятки. Ее разоблачили "на горячем" во время получения части денег.

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