В Одесской области задержан таможенник-взяточник: подробности расследования ГБР

Задержание взяточника. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало инспектора Одесской таможни, стоявшего за незаконными поборами во время таможенного контроля. Чиновник вместо выполнения своих обязанностей пытался получить взятки от граждан, которые везли новые смартфоны в Украину.

Об этом сообщает ГБР.

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Брал взятку за незаконный ввоз смартфонов

В ходе расследования было установлено, что таможенник создавал условия для "оптовиков" контрафактных смартфонов, которые под видом личных вещей пытались провезти их в страну без уплаты пошлин и налогов. Вместо того чтобы реагировать на нарушение закона, инспектор требовал по 110 долларов США за каждый смартфон и позволял им беспрепятственно пройти таможенный контроль.

Незаконно ввозимые телефоны. Фото: ГБР

Правоохранители обратили внимание на большую прибыль таможенника с таких взяток. Обыски в его месте жительства обнаружили десятки тысяч долларов.

Деньги хоронили в пакетах. Фото: ГБР

Какое наказание ждет таможенника

Сейчас задержанный ожидает официального сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Статья, по которой ему грозит наказание, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Следствие находится на этапе установления всех лиц, причастных к указанной взяточнической схеме.

Погорели на взятках

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла действовавшую в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении коррупционную схему. Чиновники управления требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших ремонтные работы на объектах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

Также мы писали, что Высший совет правосудия принял решение отстранить судью районного суда города Одессы от совершения правосудия по обвинению его в получении взятки. Ее разоблачили "на горячем" во время получения части денег.