В Одесской области военный за взятку "закрыл глаза" на отсутствие бронежилетов

Задержание военного. Фото: ГБР

Детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Подробности коррупционного дела

По данным следствия, весной 2023 года чиновник, в сговоре с другим военным чиновником, пытался получить взятку от подчиненного. Они стремились получить деньги за то, чтобы не начинать служебную проверку по поводу отсутствия бронежилетов и подписать необходимые документы.

Детективы спасли ситуацию, задержав обоих причастных в момент получения части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Военного задержали "на горячем". Фото: ГБР

Какое наказание ждет военного

Обвинения в отношении должностного лица воинской части конкретизируются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, что считается нарушением ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно статье, его может ожидать лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества. Материалы по заместителю командира воинской части выделены в отдельное уголовное производство.

Погорели на взятках

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла действовавшую в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении коррупционную схему. Чиновники управления требовали "отката" от подрядчиков, выполнявших ремонтные работы на объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

Также мы писали, что Высший совет правосудия принял решение отстранить судью районного суда города Одессы от совершения правосудия по обвинению его в получении взятки. Ее разоблачили "на горячем" во время получения части денег.