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В Одесской области раскрыли схему взяточничества в налоговой: подробности

6 сентября 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области раскрыли схему взяточничества в налоговой: подробности
В Одесской области разоблачили взяточницу. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По результатам расследования, следственные управления ГУНП в Одесской области совместно с работниками СБУ установили, что представитель предприятия обратился к должностной лицу, надеясь на помощь в снятии налоговых рисков. Женщина требовала взятку в размере 5000 долларов США в обмен на свое влияние на налоговых инспекторов.

Обыски в налоговой. Фото: ГУНП в Одесской области
Обыски в налоговой. Фото: ГУНП в Одесской области

"В ходе проведения следственных действий по месту работы и проживания правонарушительницы были проведены санкционированные обыски. Изъяты деньги, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещи, представляющие интерес для следствия", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет взяточницу

На основании собранных доказательств, следователи полиции сообщили фигурантке о подозрении в принятии взятки для влияния на должностных лиц налоговой службы и обещания оказать такое влияние при предоставлении такой выгоды. Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины и предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 34000 до 93500 гривен, или лишение свободы на срок от двух до п'яти лет.

Погорели на взятках

Напомним, детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.

Также мы писали, что Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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