"Бізнесвумен" в Одесі привласнила землю під ресторан

Захоплена земля під кафе в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеська поліція вжила кроків проти 52-річної місцевої підприємиці, яка без дозволу облаштувала ресторан. Загалом жінка привласнила понад 100 квадратних метрів, що належить територіальній громаді.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що жінка отримала дозвіл на тимчасове використання землі на вулиці Чорноморській для літнього майданчика розміром 63 кв.м. Проте строк дії цього дозволу закінчився минулого літа. Попри це, підприємниця не лише продовжила діяльність, але й розширила її без відповідних дозвільних документів. Вона побудувала тимчасову споруду закритого типу, зайнявши при цьому майже 50 квадратних метрів міської землі більше, ніж використовувала раніше.

Незаконно побудоване кафе. Фото: ГУНП в Одеській області

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Правоохоронці виявили ці незаконні дії та задокументували їх. Обвинувальний акт було скеровано до суду, а жінку обвинувачено у самовільному зайнятті земельної ділянки в охоронній зоні, що може призвести до обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5000 доларів США.