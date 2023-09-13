"Бизнесвумен" в Одессе присвоила землю под ресторан

Захваченная земля под кафе в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесская полиция предприняла шаги против 52-летней местной предпринимательницы, которая без разрешения обустроила ресторан. В общей сложности женщина присвоила более 100 квадратных метров, принадлежащих территориальной громаде.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что женщина получила разрешение на временное использование земли по улице Черноморской для летней площадки размером 63 кв.м. Однако срок действия этого разрешения истек прошлым летом. Несмотря на это, предприниматель не только продолжила деятельность, но и расширила ее без соответствующих разрешительных документов. Она соорудила временное сооружение закрытого типа, заняв при этом около 50 квадратных метров городской земли больше, чем использовала ранее.

Незаконно построенное кафе. Фото: ГУНП в Одесской области

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Правоохранители обнаружили эти незаконные действия и задокументировали их. Обвинительный акт был направлен в суд, а женщину обвинили в самовольном занятии земельного участка в охранной зоне, что может привести к ограничению свободы сроком от двух до четырех лет или лишению свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.