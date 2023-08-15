На Одещині чоловік захопив 9 га земель в охоронній зоні

Захоплення земель на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські виявили порушення використання земельної ділянки Білгород-Дністровському районі. Місцевий мешканець самовільно зайняв майже дев'ять гектарів землі в охоронних зонах.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Захоплення землі на Одещині

За даними правоохоронців, 69-річний місцевий мешканець протягом двох років, починаючи з 2021 року, без необхідних дозволів використовував приблизно 9 гектарів земельних угідь Татарбунарської об’єднаної територіальної громади. Ці ділянки розташовані в охоронних зонах навколо озера Сасик. Чоловік використовував цю землю для особистої підприємницької діяльності, пов'язаної з вирощуванням і торгівлею зерновими культурами.

Яке покарання чекає на "аграрія"

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні порушення, визначеного частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України. За цей злочин може бути застосоване обмеження волі від 2 до 4 років, або навіть позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна.

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.