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Земля вартістю 48 млн грн повертається у власність Одеси

4 серпня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Земля вартістю 48 млн грн повертається у власність Одеси
Санаторій ім. Горького в Одесі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратура здобула перемогу в судовому розгляді позову щодо земельних ділянок, що належать до складу санаторію ім. Горького на вулиці Фонтанська дорога. Шість земельних ділянок загальною вартістю 48 мільйонів повернуто територіальній громаді Одеси.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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Землі санаторію в Одесі незаконно віддали в приватні руки 

Одеська обласна прокуратура успішно довела, що земельні ділянки, раніше передані фізичним особам у приватну власність, насправді належать до території парку санаторію ім. Горького, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Земля має особливу цінність і мала оздоровче призначення, що перешкоджало її передачі. 

Згідно з розслідуванням прокуратури, земельні ділянки незаконно набули власників через шахрайські дії. Судові докази підтвердили, що об'єкти нерухомості, які якимось чином були пов'язані зі земельними ділянками, насправді відсутні. Одеська прокуратура успішно розкрила цю схему та забезпечила захист прав територіальної громади.

Території, що повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

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