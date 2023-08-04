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Земля стоимостью 48 млн грн возвращается в собственность Одессы

4 августа 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Земля стоимостью 48 млн грн возвращается в собственность Одессы
Санаторий им. Горького в Ивано-Франковске. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, принадлежащим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью в 48 миллионов возвращено территориальному обществу Одессы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Одесская областная прокуратура успешно доказала, что земельные участки, ранее переданные физическим лицам в частную собственность, действительно принадлежат к территории парка санатория им. Горького, являющегося памятником садово-паркового искусства местного значения. Земля имеет особую ценность и имела оздоровительное предназначение, что препятствовало ее передаче.

Согласно расследованию прокуратуры, земельные участки незаконно приобрели собственников из-за мошеннических действий. Судебные доказательства подтвердили, что объекты недвижимости, каким-то образом связанные с земельными участками, на самом деле отсутствуют. Одесская прокуратура успешно раскрыла эту схему и обеспечила защиту прав территориального общества.

Территории, вернувшиеся государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

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