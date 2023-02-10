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"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

10 лютого 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Державі повернуто приміщення одеської філармонії
Власники філармонії заборгували орендне користування пам’яткою культурної
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Його загальна вартість майже 63 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини. Всього не сплатили понад 3,8 млн гривень. Всього до комунальної власності повернули приміщення загальною площею 1794 м кв.

Потоп в Одеській філармонії

Одеську філармонію, яку мали реставрувати в 2022 році, неодноразово серйозно затоплювало після дощу. З обласного бюджету виділили чотири з половиною мільйони на ремонт даху філармонії. 

У результаті одеське міське управління капітального будівництва оголосило тендер. Переможець тендеру, компанія "Екстер'єр-Дизайн", брала зобов'язання зняти аварійні елементи декору та розібрати покрівлю будівлі, замінивши її тимчасовою, посилити фундаменти та стіни пам'ятника, зробити їхню гідроізоляцію та закласти тріщини.

У департаменті будівництва кажуть, що покрівлю не встигли зробити до зими. Тому приступили до інших етапів реконструкції історичної будівлі.

Що відомо про Одеську філармонію

Філармонія розташовується в історичному центрі Одеси. Збудована в 1899 році будівля спочатку призначалася для проведення біржових торгів, і тому в ньому розміщувалася Нова купецька біржа, яку звели замість Старої біржі, що на Приморському бульварі. У радянські часи, коли планова торгівля прийшла на зміну біржовій, будівля змінила своє призначення: багато років тут розташовувалися різні громадсько-державні організації, проходили пленарні засідання, організовувалися літературні вечори. З 1946 року будинок біржі зайняла Одеська філармонія.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд грн.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 мільйонів гривень.

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