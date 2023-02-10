"Задолжали почти четыре миллиона": государству возвращено помещение одесской филармонии
По иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Его общая стоимость почти 63 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
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Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия. Всего не оплатили более 3,8 млн гривен. Всего в коммунальную собственность вернули помещение общей площадью 1794 кв.м.
Потоп в Одесской филармонии
Одесскую филармонию, которую должны были реставрировать в 2022 году, неоднократно серьезно затапливало после дождя. Из областного бюджета выделили четыре с половиной миллиона на ремонт крыши филармонии.
В результате одесское городское управление капитального строительства объявило тендер. Победитель тендера, компания "Экстерьер-Дизайн", брала обязательство снять аварийные элементы декора и разобрать кровлю здания, заменив ее временной, усилить фундаменты и стены памятника, сделать их гидроизоляцию и заложить трещины.
В департаменте строительства говорят, что кровлю не успели сделать до зимы. Поэтому приступили к другим этапам реконструкции исторического здания.
Что известно об Одесской филармонии
Филармония размещается в историческом центре Одессы. Построенное в 1899 году здание первоначально предназначалось для проведения биржевых торгов, и поэтому в нем размещалась Новая купеческая биржа, возведенная вместо Старой биржи на Приморском бульваре. В советское время, когда плановая торговля пришла на смену биржевой, здание изменило свое назначение: многие годы здесь располагались разные общественно-государственные организации, проходили пленарные заседания, организовывались литературные вечера. С 1946 года здание биржи заняла Одесская филармония.
Вернули государству
Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд гривен.
Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн гривен.