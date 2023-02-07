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Одеський санаторій повернули в державну власність

7 лютого 2023 15:30
оновлено: 15:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський санаторій повернули в державну власність
Одеський санаторій на Французькому бульварі повернули в державну власність
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За матеріалами Одеської обласної прокуратури у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Між юридичними та фізичними особами було складено угоди, внаслідок яких майно загальною площею 4528 м кв вибуло з державної власності. Це стало підставою позову.

"Наразі прокуратура домоглась часткового виконання рішення суду. За Фондом державного майна України зареєстровано право державної власності на 3151 м кв вищевказаного майна. Прокуратура вживає заходів щодо повернення останніх двох об’єктів санаторію, які були відчужені на користь третіх осіб під час розгляду справи", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій. Без обов’язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України — серед них санаторій "Куяльник". 

Раніше ми писали, що землю в портовій акваторії Чорноморської філії ДП "АМПУ" незаконно вивели із державної власності. До схеми можуть бути причетні чотири посадовці, що обіймали високі посади.

Зазначимо, у роботі Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень. Як наголошується у звіті, неефективність системи управління та контролю за використанням та розпорядженням державним майном господарюючими суб'єктами, якими управляє Фонд держмайна та його регіональні відділення, призвело до порушень. Зокрема, аудитори виявили порушення під час адміністрування дохідної частини бюджету на близько 42 млн гривень.

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