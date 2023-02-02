Виведи з державної власності землю АМПУ: підозрюють чотирьох експосадовців

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів

Землю в портовій акваторії Чорноморської філії ДП "АМПУ" незаконно вивели із державної власності. До схеми можуть бути причетні чотири посадовці, що займали високі посади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, приватне підприємство за участі службових осіб Чорноморської міської ради, Державного агентства водних ресурсів України та Держгеокадастру розробили й реалізували схему виведення із державної власності земельної ділянки площею 0,8 га. Вона знаходиться в портовій акваторії Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України". Вони безпідставно передали земельну ділянку товариству, заподіявши державі майже 25 млн грн збитків.

"Розроблена ними документація із землеустрою на цю земельну ділянку не відповідає вимогам законодавства, оскільки повноваження щодо розпорядження землею належали до повноважень Кабінету Міністрів України", — йдеться в повідомленні.

Кому повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 4 особам:

заступнику Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України,

міському голові Чорноморської міської ради Одеської області,

заступнику начальника відділу у Новомосковському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області,

начальнику відділу Державного агентства водних ресурсів України.

Яке покарання чекає за вчинене

Підозрюваним інкриміновано службове підроблення та зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України). За службове підроблення передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тим часом санкції другої статті передбачають позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА біля будівлі під час одержання 40 000 доларів США, це була тільки перша частина суми яку він мав отримати. Наразі за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.