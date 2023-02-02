Посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі: яке покарання на нього чекає

Його схопили "на гарячому"

Правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА біля будівлі під час одержання 40 000 доларів США, це була тільки перша частина суми яку він мав отримати. Наразі за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, посадовець вимагав 60 000 доларів США. За ці гроші він мав надати дозвіл на виділення в оренду земельних ділянок розміром 4 та 1 га на узбережжі річки Дунай в місті Рені Одеської області.

Яке покарання чекає на посадовця

Заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Погоріли на хабарі

НАБУ і САП затримали мера Рені на Одещині Ігоря Плєхова і депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря. Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Цікаво що сума яку має внести депутат більше ніж в мера Рені.

Також Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї із районних адміністрацій Одеси. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. У разі відмови сплатити неправомірні кошти посадовець погрожував поверненням кватири до комунальної власності.

Ще ми писали, що на Київщині поліція затримала директора держпідприємства агентства рибного господарства, який вигадав корупційну схему видачі паспортів на водойми. Посадовця затримали в службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Нещодавно правоохоронці затримали через хабар й в.о міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.