Чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке: какое наказание его ждет

Его схватили "на горячем"

Правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из управлений Одесской ОВА возле здания при получении 40 000 долларов США, это была только первая часть суммы, которую он должен был получить. По месту его работы и проживания продолжаются обыски.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, чиновник требовал 60 000 долларов США. За эти деньги ему предстояло предоставить разрешение на выделение в аренду земельных участков размером 4 и 1 га на побережье реки Дунай в городе Рени Одесской области.

Какое наказание ждет чиновника

Заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации разоблачен на получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Погорели на взятке

НАБУ и САП задержали мэра Рени в Одесской области Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. Следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Интересно, что сумма, которую должен внести депутат больше, чем у мэра Рени.

Также Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя главы одной из районных администраций Одессы. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения взятки. В случае отказа уплатить неправомерные средства чиновник угрожал возвращением квартиры в коммунальную собственность.

Еще мы писали, что в Киевской области полиция задержала директора госпредприятия агентства рыбного хозяйства, придумавшего коррупционную схему выдачи паспортов на водоемы. Чиновника задержали в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Недавно правоохранители задержали из-за взятки и и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского . Его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при покупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.