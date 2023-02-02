Выведи из государственной собственности землю АМПУ: подозревают четырех экс-чиновников

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

Землю в портовой акватории Черноморского филиала ГП "АМПУ" незаконно вывели из государственной собственности. К схеме могут быть причастны четыре должностных лица, занимавшие высокие должности.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, частное предприятие с участием должностных лиц Черноморского городского совета, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Госгеокадастра разработали и реализовали схему вывода из государственной собственности земельного участка площадью 0,8 га. Она находится в портовой акватории Черноморского филиала ГП "Администрация морских портов Украины". Они безосновательно передали земельный участок обществу, причинив государству почти 25 млн грн убытков.

"Разработанная ими документация по землеустройству на этот земельный участок не отвечает требованиям законодательства, поскольку полномочия по распоряжению землей принадлежали к полномочиям Кабинета Министров Украины", — говорится в сообщении.

Кому сообщили о подозрении

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 4 лицам:

заместителю Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины,

городскому голове Черноморского городского совета Одесской области,

заместителю начальника отдела в Новомосковском районе Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области,

начальнику отдела Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Какое наказание ждет за совершенное

Подозреваемым инкриминирован служебный подлог и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины). За служебный подлог предусмотрено наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Между тем санкции второй статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из управлений Одесской ОВА возле здания при получении 40 000 долларов США, это была только первая часть суммы, которую он должен был получить. По месту его работы и проживания продолжаются обыски.